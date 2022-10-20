Мадрид, 20 октября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что весь испанский футбол может быть приостановлен с 28 октября. Об этом 20 октября сообщает Telegram-канал Le Saeta Rubia.

RonnyK «Реал Мадрид»

По словам Хавьера Тебаса, приостановка чемпионатов связана с введенным правительством нового закона, который допускает одновременное участие команд в национальных турнирах и Суперлиге. Данное решение ставит под угрозу сделку Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC, по контракту с которым испанские команды должны получить 2 миллиарда евро.

На данный момент турнирную таблицу испанской Ла Лиги 2022/23 с девятью победами и 28-ю набранными очками возглавляет мадридский «Реал». На второй и третьей строчках соответственно располагаются «Барселона» и «Реал Сосьедад».