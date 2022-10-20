Вашингтон, 20 октября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. США и Великобритания являются надежными союзниками, чья крепкая связь сохранится надолго, заявил 20 октября президент США Джо Байден на фоне ухода в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, сообщает Reuters.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

«Соединенные Штаты и Великобритания являются сильными союзниками и надежными друзьями — и это никогда не изменится. Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов, включая привлечение России к ответственности. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Великобритании, с которым мы вместе работаем над решением глобальных проблем», — сказал Байден.

Напомним, что Трасс, которой суждено было стать премьер-министром с самым коротким сроком пребывания на посту в истории Великобритании, оказалась под давлением депутатов-консерваторов, которые требовали ее отставки после ухода с поста министра внутренних дел Суэллы Браверман, а также на фоне внутриполитических проблем.