Калуга, 20 октября 2022, 17:51 — REGNUM В Калужской области за шесть месяцев 2022 года выручка от экспорта выросла на четверть по сравнению с таким же периодом 2021 года. В нынешних условиях регион диверсифицирует производство, осваивать новые рынки, новые направления. Основные точки роста — фармацевтика, приборостроение, переработка древесины. Региональная программа поддержки отрасли получила высокую оценку экспертов. Управленческая команда Калужской области заняла первое место в Школе экспорта Российского экспортного центра. Об этом 20 октября сообщил в социальных сетях участник Международного экспортного форума «Сделано в России» губернатор Владислав Шапша.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что на десятый юбилейный Международный экспортный форум «Сделано в России», который стартовал 20 октября в Москве, приехали делегации из 78 стран, это в три раза больше, чем в 2021 году. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса «Экспортер года». В мероприятии принимает участие АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и не финансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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