Калуга, 20 октября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2022 года выручка от экспорта выросла на четверть по сравнению с таким же периодом 2021 года. В нынешних условиях регион диверсифицирует производство, осваивать новые рынки, новые направления. Основные точки роста — фармацевтика, приборостроение, переработка древесины. Региональная программа поддержки отрасли получила высокую оценку экспертов. Управленческая команда Калужской области заняла первое место в Школе экспорта Российского экспортного центра. Об этом 20 октября сообщил в социальных сетях участник Международного экспортного форума «Сделано в России» губернатор Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» На Международном экспортном форуме «Сделано в России»

«В рамках форума на губернаторской сессии обсудили лучшие региональные практики поддержки экспорта. Поделился нашим опытом. Активно используем инструменты Российского экспортного центра. Дополняем региональными мерами поддержки экспортеров: льготные займы на оборотный капитал для экспортной деятельности и субсидии на модернизацию производств. Переориентировались на Восток и провели бизнес-миссии в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Турцию. К нам приезжала делегация из Марокко, а в ноябре ожидаем иранских предпринимателей. Развиваем наши логистические возможности. У нас создан крупнейший в Центральной России мультимодальный логистический хаб. В мае открыли в нём новый терминал, пропускная способность увеличилась вдвое. Участвуем в проекте «Новый Шелковый путь». Сегодня грузы из азиатских стран в центр России доставляются всего за 14 дней. Для сравнения: доставка морем занимает не менее 50 суток. Только за последние два месяца фиксируется 40% рост грузооборота на этом маршруте», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на десятый юбилейный Международный экспортный форум «Сделано в России», который стартовал 20 октября в Москве, приехали делегации из 78 стран, это в три раза больше, чем в 2021 году. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса «Экспортер года». В мероприятии принимает участие АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и не финансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».