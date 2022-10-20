Сочи, Краснодарский край, 20 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. 20 октября в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретится с «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому врмени.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Виктор Гончаренко

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Иван Миладинович, Игорь Юрганов, Артем Мещанинов, Тимофей Маргасов, Сергей Терехов, Артем Макарчук, Жоазиньо, Кирилл Кравцов, Кирилл Ушатов, Лука Джорджевич.

Главный тренер: Александр Точилин.

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Егор Филипенко, Эммерсон, Мингиян Бевеев, Юрий Газинский, Ибраима Сиссе, Лазарь Ранджелович, Раи Влут, Александр Юшин, Алексей Каштанов.

Главный тренер: Виктор Гончаренко.

На данный момент «Сочи» без очков занимает последнее место в турнирной таблице группы D. «Урал», набрав шесть очков, располагается двумя позициями выше.