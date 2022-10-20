«Сочи» и «Урал» объявили составы на матч 4-го тура Кубка России
Сочи, Краснодарский край, 20 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. 20 октября в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретится с «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому врмени.
Стартовые составы команд:
«Сочи»: Денис Адамов, Иван Миладинович, Игорь Юрганов, Артем Мещанинов, Тимофей Маргасов, Сергей Терехов, Артем Макарчук, Жоазиньо, Кирилл Кравцов, Кирилл Ушатов, Лука Джорджевич.
Главный тренер: Александр Точилин.
«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Егор Филипенко, Эммерсон, Мингиян Бевеев, Юрий Газинский, Ибраима Сиссе, Лазарь Ранджелович, Раи Влут, Александр Юшин, Алексей Каштанов.
Главный тренер: Виктор Гончаренко.
На данный момент «Сочи» без очков занимает последнее место в турнирной таблице группы D. «Урал», набрав шесть очков, располагается двумя позициями выше.