Лондон, 20 октября 2022, 17:42 — REGNUM Американской компании Amazon грозит штраф в $1 млрд в Великобритании в связи с обвинениями в злоупотреблении положением ради продвижения собственных товаров, сообщает 20 октября Reuters.
Защитник прав потребителей Джули Хантер планирует подать коллективный иск от имени британских потребителей, которые приобретали товары на сайте Amazon начиная с октября 2016 года.
Юридическая фирма Hausfeld, представляющая интересы компании Hunter, ранее также заявила, что Amazon нарушила закон о конкуренции и прибегла к использованию «секретных самовыгодных алгоритмов» для продвижения собственных товаров.
Представитель Amazon в ответ заявил, что компания считает иск необоснованым, и «уверена, что это станет ясно в ходе судебного процесса».
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