Лондон, , 17:42 — REGNUM Американской компании Amazon грозит штраф в $1 млрд в Великобритании в связи с обвинениями в злоупотреблении положением ради продвижения собственных товаров, сообщает 20 октября Reuters.

Amazon MIKI Yoshihito

Защитник прав потребителей Джули Хантер планирует подать коллективный иск от имени британских потребителей, которые приобретали товары на сайте Amazon начиная с октября 2016 года.

Юридическая фирма Hausfeld, представляющая интересы компании Hunter, ранее также заявила, что Amazon нарушила закон о конкуренции и прибегла к использованию «секретных самовыгодных алгоритмов» для продвижения собственных товаров.

Представитель Amazon в ответ заявил, что компания считает иск необоснованым, и «уверена, что это станет ясно в ходе судебного процесса».

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