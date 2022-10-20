Москва, 20 октября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Объём средств физических лиц, находящихся на счетах в российских банках, в сентябре сократился на 458 млрд рублей, или на 1,4%. Такие данные приводит 20 октября пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

В комментарии регулятора отмечается, что основной отток средств граждан пришелся на вторую половину сентября, когда возросло количество людей, уезжающих из страны и берущих с собой наличные.

При этом, согласно данным ЦБ, объём средств юридических лиц на счетах банков в сентябре продолжил расти и увеличился на 0,9 трлн рублей, или на 2,3%.