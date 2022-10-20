Москва, , 17:38 — REGNUM Метрополитен планирует закрыть на ремонт пять станций на «зеленой» ветке на юге столицы на срок около полугода с 12 ноября 2022 года. Об этом сообщает РБК.

В метро Iona

Так, с 12 ноября для пассажиров будут недоступны станции «Царицыно», «Кантемировская», «Каширская», «Коломенская» и «Технопарк». Отмечается, что информировать людей о закрытии станций начнут в ближайшее время. В настоящий момент транспортный комплекс Москвы занят организацией альтернативных маршрутов другими видами транспорта.

Напомним, участок между станциями «Царицыно» и «Технопарк» ежедневно обслуживает более 200 тыс. человек. Сроки закрытия пяти станций будут окончательно понятны после разработки проекта ремонта аварийного участка.