20 октября 2022 | Время чтения 8 мин

Став историей, XX съезд КПК одновременно превратится в важную ступеньку восхождения Китая к реализации главного из своих планов, который в идеологемах Си Цзиньпина звучит как «великое возрождение китайской нации», навсегда оставляющее в прошлом пресловутое «столетие унижений», из которого страну вырвала социалистическая революция 1949 года.

Владимир Павленко, , 19:18 — REGNUM В Пекине продолжается XX съезд КПК. Отмечен ряд важных событий, главное из которых — второе заседание президиума съезда, сформированного в составе 243 участников, проведенное под председательством Си Цзиньпина. Наблюдатели особо подчеркивают, что это показатель безоговорочного контроля партийно-государственного лидера над ситуацией в партии и стране. Дело в том, что одним из ключевых вопросов данного мероприятия было заявлено распространение в региональные делегации списков кандидатов в новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД). Возможно, что именно с этим связаны определенные утечки, публикуемые китайскими СМИ. Так гонконгская South China Morning Post (SCMP) по итогам заседания президиума предложила читателям версию, что главный партийный идеолог Ван Хунин, известный активным участием в разработке руководящих идеологических концепций при трех последних лидерах партии и страны, включая Си Цзиньпина, возможно, возглавит ВСНП и таким образом станет преемником нынешнего председателя китайских законодателей Ли Чжаньшу, который, скорее всего, уйдет в отставку по возрасту. Если эта информация подтвердится, Ван Хунин, один из самых молодых членов действующего состава Посткома Политбюро, сохранит свои позиции в этом руководящем партийном органе на новое пятилетие, до XXI съезда, проведение которого ожидается в 2027 году.

Флаг КНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

После того как были заслушаны основные доклады, наступило время их обсуждения в региональных делегациях. В этих обсуждениях участвуют высшие партийные руководители, включая шестерых из семи членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК уходящего 19-го созыва. Обращает внимание, что очевидный приоритет партийные лидеры отдают встречам с представителями национальных автономий — автономных районов. Так, сам Си Цзиньпин участвовал в работе делегации Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР), расположенного на севере страны. Председатель ЦКПД Чжао Лэцзы встретился с делегацией Внутренней Монголии, а глава НПКСК — Народного политического консультативного совета Китая — Ван Ян, которого ряд иностранных наблюдателей прочат на место премьера правительства КНР — Госсовета — с делегатами от Тибетского автономного района (ТАР). Кстати, как тут не вспомнить прошлогоднюю поездку Ван Яна в этот важнейший регион на празднование 70-летия воссоединения Тибета с КНР. Двое оставшихся, наиболее возрастных членов Посткома — упомянутый глава ВСНП Ли Чжаньшу, один из архитекторов российско-китайского сближения, и зампред Госсовета Хань Чжэн в ходе обсуждений докладов Си Цзиньпина, а также Чжао Лэцзы (отчет ЦКПД) и Ван Хунина (о поправках в Устав КПК) встречались с делегациями от южных провинций — Сычуань и островного Хайнаня.

XX Национальный съезд Коммунистической партии Китая Коммунистическая партия Китая

Единственным членом прежнего Посткома, который с региональными делегациями не встречался, стал покидающий свой пост премьер Госсовета Ли Кэцян, и хотя он еще не преодолел возрастной барьер в 68 лет, этот момент может служить косвенным показателем, что в Посткоме 20-го созыва, который будет избран 22 октября, на пленуме нового состава ЦК его не окажется.

Если суммировать сказанное партийными лидерами в ходе обсуждений, то получается ряд тезисов, характеризующих основные цели, поставленные перед партией 16 октября в отчетном докладе Си Цзиньпина:

отчетный доклад съезду — это долгосрочная программа действий, создающая платформу для сплочения страны под руководством КПК, «ядром» которой остается Си Цзиньпин, выдвинувший передовые идеи «нового похода» в «новую эпоху»;

за десятилетие после XVIII съезда партийное руководство страны успешно ответило на вызовы, отразило потенциальные угрозы и обеспечило динамичное развитие, в ходе которого совершен ряд важных прорывов (например, в обеспечении военной безопасности, в борьбе с бедностью и т.д.);

свою верность доказал мировоззренческий, идеологический выбор: провозглашение «новой эпохи» развития социализма с китайской спецификой доказало чуткость партийного руководства к тенденциям современности, ибо именно этот политический и общественный строй в полной мере отвечает реалиям Китая и интересам народа;

за первое десятилетие «новой эпохи» удалось осуществить в партии важнейшие изменения, связанные с обновлением стиля партийного руководства и укреплением дисциплины; в значительной мере подорван прежний менталитет «привилегированного положения» и «исключительности прав» коммунистов; в центр деятельности КПК однозначно поставлен народ;

первые итоги «новой эпохи» обеспечили фундамент развертывающейся по решениям съезда социалистической модернизации.

XX Национальный съезд Коммунистической партии Китая Коммунистическая партия Китая

Результаты и достижения на конкретных участках работы детализируются в ходе проходящих на полях съезда пресс-конференций. Так, зампред Госкомитета по делам развития и реформ Чжао Чэньсинь, рассуждая об экономических перспективах, подчеркнул важность сохранения курса открытости и участия страны в экономической глобализации. Китай, подчеркнул он, уже глубоко интегрирован в мировую экономическую систему, но в этой системе во многом пока руководствуются прежними подходами однополярного мира. За китайским съездом внимательно следят не только друзья и союзники, но и противники КНР. Например, госсекретарь США Этнони Блинкен, оправдывая стремление своей страны сохранить ведущую роль в миропорядке, обвинил китайские власти в «антилиберализме»; нападкам тезисы съезда, посвященные предложениям новой роли глобальных институтов, подверглись и в европейских странах, прежде всего в Германии.

Спекулируя на особом внимании, которое съезд уделяет вопросам национальной безопасности КНР, представители Пентагона столь же привычно, сколь и конъюнктурно обвинили Пекин в готовности к силовому решению тайваньской проблемы. По их утверждениям, это «ожидается» еще в нынешнем году или в начале следующего, а не в 2027 году, о котором применительно к выходу НОАК на современный уровень на съезде говорил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин на XX съезде Коммунистической партии Китая Коммунистическая партия Китая

Возвращаясь к Чжао Чэньсиню, отметим, что в выступлении перед журналистами он не стал прямо противопоставлять политическую глобализацию мировому экономическому взаимодействию, однако, похоже, именно это и имелось ввиду. Ибо речь пошла о большей справедливости в распределении благ развития между странами и сбалансированном участии всех экономик в разработке и осуществлении обеспечивающей это политики, в том числе на уровне глобальных институтов. Отдельное внимание Чжао уделил разъяснению новых трендов в экономической политике, сформировавшихся в прошедшее пятилетие и закрепленных нынешним съездом. Прежде всего это курс на приоритет внутреннего развития, который базируется на увеличении доходов граждан в ходе преодоления бедности; Китай не стремится к «самодостаточности», влекущей за собой автаркию, но он надежно преодолел основные дефициты в производственной сфере, стал лидером в мировом производстве и закономерно требует равноправного участия в мировых обменах. Статус «мировой фабрики» для страны — в прошлом; развитие внешнеэкономических связей будет осуществляться прежде всего во внутренних интересах и таким образом, чтобы эти две стороны за счет «взаимной циркуляции» дополняли друг друга.

Принимавший участие в этой пресс-конференции руководитель Главного управления продовольствия и материальных резервов Цун Лян привел ряд цифр, подтверждающих достижение Китаем продовольственной безопасности, которую он назвал «основой социальной стабильности». На протяжении семи лет подряд производство зерна превышает показатель в 650 млн тонн (рекорд поставлен в 2021 году, когда собранный урожай составил почти 683 млн тонн). Мощности хранения зерна в стране превышают эти показатели и рассчитаны на 700 млн тонн; кроме того, в стране функционируют 6 тыс. предприятий по аварийной переработке зерновых. На 128 млн га стабилизирован объем пахотных угодий.

Замглавы министерства общественной безопасности (МОБ) КНР Сюй Ганьлу — это аналог российского МВД — в ходе своей пресс-конференции привел статистику, доказывающую превращение Китая в одну из безопасных стран с самым низким уровнем преступности. Показатели тяжких преступлений в 2021 году по сравнению с 2012 годом уменьшились более чем на 64%; резко упало количество грабежей и краж, почти на 57% снизилось число осужденных за преступления, связанные с распространением наркотиков. Замглавы правоохранительного ведомства не стал скрывать и цены этих позитивных перемен. За период с 2012 по 2021 год своими жизнями при исполнении служебных обязанностей пожертвовали без малого 3,8 тыс. сотрудников народной полиции.

Улицы Китая (сс) JustineLuckycat

Свою пресс-конференцию на полях съезда провел и МИД КНР. Наиболее резонансным заявлением замминистра Ма Чжаосюя, ранее занимавшего пост постпреда Китая в ООН, стал растиражированный мировыми СМИ призыв к гражданам страны, находящимся на территории бывшей УССР, немедленно ее покинуть. Отметим, что в киевских пабликах в связи с этим сразу же начались подхваченные западными СМИ спекуляции на тему «коварной России», которая, как союзник Китая, видимо, «о чем-то предупредила Пекин». При этом куда меньшее внимание было уделено тому факту, что с точно таким же призывом к своим гражданам обратились внешнеполитические ведомства и других стран — Индии, а также практически повально — и самого Запада.

Подводя краткий итог сказанному, можно резюмировать, что XX съезд КПК постепенно выходит на финишную прямую. В ближайшее воскресенье мы узнаем уже все, включая по традиции наиболее волнующие мировые СМИ сведения о новом составе руководящих органов КПК. Став историей, съезд одновременно превратится в важную ступеньку восхождения Китая к реализации главного из своих планов, который в идеологемах Си Цзиньпина звучит как «великое возрождение китайской нации», навсегда оставляющее в прошлом пресловутое «столетие унижений», из которого страну вырвала социалистическая революция 1949 года.