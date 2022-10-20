Кострома, 20 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Ветераны боевых действий в Костромской области смогут заготавливать древесину на землях лесного фонда по льготной цене. Решение об этом на заседании 20 октября поддержали депутаты думы региона. Закон принят в рамках комплексной программы по поддержке костромичей-участников специальной операции.

Дума Костромской области Строительство

Люди, имеющие такой статус, смогут получить до 250 кубометров леса на строительство дома раз в 30 лет. Столько же стройматериала по сниженной цене сейчас получают многодетные семьи.

Стоимость древесины с земель лесного фонда в десятки раз дешевле, чем покупка того же объёма у частной организации. Отметим, что для остальных категорий населения в области норматив ниже — 150 кубометров. Он был сокращён на 50 кубометров в январе 2022 года.