Курган, , 17:35 — REGNUM В Курганской области создан штаб по безопасности региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Карта-флаг Курганской области Евгений Катышев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 20 октября провёл заседание оперативного штаба, созданного по указу президента РФ Владимира Путина в каждом регионе. В составе штаба — представители силовых структур, органов власти и муниципального управления.

В Курганской области, как и во всех регионах Уральского федерального округа действует уровень базовой готовности. Глава региона подчеркнул, обстановка спокойная и стабильная. Вместе с тем, меры безопасности должны быть усилены.