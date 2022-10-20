Москва, , 17:33 — REGNUM В московском «Спартаке» прокомментировали дисквалификацию главного тренера основной команды Гильермо Абаскаля по итогам матча 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с ЦСКА (2:2).

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«Эмоции — это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов. Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа fair play были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «красно-белых».

23 октября «Спартак» в матче 14-го тура регулярного чемпионата России сыграет с «Химками». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.