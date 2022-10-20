Лондон, , 17:40 — REGNUM После отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании за освободившееся кресло могут побороться как её главные конкуренты Риши Сунак и Пенни Мордонт, так и её предшественник Борис Джонсон, сообщает 20 октября газета Times.

Борис Джонсон Chatham House

По утверждению газеты, Джонсон никогда не скрывал своего желания вернуться на пост премьер-министра.

Кроме того, на освободившееся место могли бы претендовать министр финансов Джереми Хант и министр обороны Бен Уоллес, но они уже заявили о своем нежелании бороться за пост главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября британский премьер-министр и лидер Консервативной партии Лиз Трасс заявила об уходе в отставку, пробыв в этой должности всего 44 дня.