Лондон, 20 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» хочет подписать 30-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара в 2023 году. Об этом 20 октября сообщает издание EL Pais.

Antoine Dellenbach Неймар

По информации источника, французский клуб предлагал «Челси» взять бразильца в аренду этим летом, но английский клуб тогда не согласился выплачивать часть его зарплаты.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 11-ти матчах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился девятью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «ПСЖ» бразилец выступает с 3 августа 2017 года после перехода из «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Неймара в 75 миллионов евро.