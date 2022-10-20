Ульяновск, 20 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области отреставрируют актовый зал в бывшем здании ремесленного училища графа Орлова. На эти цели будет направлено около 11,8 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет». Подрядчик проведёт ремонтно-реставрационные работы в актовом зале на объекте культурного наследия муниципального значения «Здание ремесленного училища графа В. В. Орлова-Давыдова, конец XIX века, арх. Р. А. Гедике». Здание расположено на улице Набережная р. Свияги в Ульяновске.

В зале отремонтируют кровлю, перекрытие, потолок, стены, полы, заменят электропроводку и пожарную сигнализацию.

Начальная цена контракта составила11 769 866,8 рубля. В документе указывается, что источник финансирования — средства от приносящей доход деятельности.

Контракт по указанной цене заключён с обществом «Проектстройреставрация» (г. Ульяновск). Дата окончания исполнения контракта — 31 декабря 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске выделяют федеральные средства на ремонт классической гимназии, где учился Владимир Ленин. Он является федеральным объектом культурного наследия.

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