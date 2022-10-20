Москва, , 17:24 — REGNUM 22-летний российский центральный защитник московского «Спартака» Павел Маслов поработает комментатором на Okko на матче 10-го тура испанкой Ла Лиги сезона 2022/23 «Барселона» — «Вильярреал». Об этом сообщается на официальном сайте стримингового сервиса.

Ранее Маслов уже выступал на Okko как приглашенный эксперт.

Матч «Барселона» — «Вильярреал» состоится 20 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, а матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде.

В текущем сезоне Павел Маслов принял участие в девяти матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.