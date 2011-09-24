Москва, 20 октября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр «Ivi» раскрыл дату премьеры российского сериала «Пансион». Соответствующая информация опубликована в соцсетях платформы.

«Иви» Стася Милославская

Выход премьерных серий намечен на 1 ноября 2022 года. Главные роли шоу исполнят Стася Милославская, Виктория Толстоганова, Дмитрий Чеботарев и Вероника Мохирева.

Напомним, «Пансион» расскажет о героине по имени Полина (Милославская), которой предстоит отправиться в таинственный пансион на поиски пропавшей сестры. Постановщиком проекта выступит Святослав Подгаевский, ранее снявший сериал «Пищеблок».