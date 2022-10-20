В Новой Каховке в шестой раз за сутки объявлена воздушная тревога
Новая Каховка, Херсонская область, 20 октября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Новой Каховке вновь объявлена воздушная тревога, сообщает вечером 20 октября муниципальная администрация в своем телеграм-канале.
Липунов Дмитрий
Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Херсонская область
По данным городских властей, в 16:45 мск сирены воздушной тревоги сработали в шестой раз за день.
Российские средства ПВО отразили очередной удар ВСУ, уничтожив в воздухе две ракеты.
Напомним, войска киевского режима непрерывно обстреливают плотину ГЭС в Новой Каховке, чтобы её разрушение привело к затоплению целого ряда районов Херсонской области, контролируемых российскими войсками.