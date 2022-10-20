Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе, что свидетельствует о напряженном рынке труда вопреки охлаждению спроса на рабочую силу, сообщает 20 октября Reuters.

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Согласно данным министерства труда, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за неделю, закончившуюся 15 октября, сократилось до 214 тысяч. При этом экономисты, опрошенные агентством, прогнозировали, что цифра составит 230 тысяч.

Отметим, что еженедельный отчет министерства труда США о количестве заявок на пособие по безработице предоставляет наиболее актуальную информацию о состоянии экономики.

Ранее стало известно, что почти 4,3 миллиона американцев уволились с работы в августе 2021 года, что стало рекордом с 2000 года, когда фиксировали столь значительный отток работников в США.

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