Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что события в Приднестровье, где произошла серия терактов, а также в граничащих с Украиной регионах России потребует продолжения и расширения военной спецоперации РФ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Надо до границ с Европой зачистить территории бывшей Украины, нужно избавить мир от бандеровской нечисти!» — пишет Андрей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что останавливать специальную военную операцию России в Донбассе нельзя, потому что при таком раскладе киевский неонацистский режим продолжит терроризировать жителей региона.

«Речь идёт о полной демилитаризации и денацификации Украины и выходе российских войск к Приднестровью, где Молдавия по настоянию президента – румынского агента пытается, похоже, силовым путём вернуть русскоговорящее Приднестровье в состав Молдавии. Возможно, Молдавия с подачи НАТО станет следующей в списке на демилитаризацию и денацификацию», — предполагает Юрий М.

Bestalex Карта Приднестровья

Некоторые комментаторы отмечают, что террористические акты в Приднестровье сигнализируют о том, что русскоязычные люди на постсоветском пространстве будут и дальше в опасности, покуда Россия не проложит к ним коридоры спасения.

«Румынские (натовские) козни в Приднестровье активизируются. Вокруг пока непризнанной республики очень много врагов. Очевидно, будет просьба о помощи у России, хотя мы и так туда коридор делаем через всю Украину. Рано или поздно Приднестровье будет свободно от пут Евросоюза и Североатлантического альянса», — предрекает Андриан Х.

Часть людей полагает, что Украина выполняет главную свою цель – заставить все окружающие её страны стать участниками одного большого конфликта.

«Такое чувство, что у Украины единственная цель — втянуть в конфликт как можно больше стран. Это совершенно больная фантазия Зеленского, но она, судя по всему, взята на вооружение и применяется», — заметил Маркел Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Приднестровье будет в безопасности только тогда, когда у него за спиной не будет нацистского террористического режима президента-наркомана.

«Только полная ликвидация нациков приведёт к полноценному миру на Украине и около неё. Иначе бандеровцам так и будут долго поставлять оружие натовцы, подпитывая фашистов», — считает Дина Е.

«Я полностью поддерживаю такие намерения. После ДНР нужно по главному управлению Украины долбить, иначе потом новые придут через какое-то время. Приднестровье надо защитить, для этого придётся разобраться с руководством киевского режима», — указывает Михаил Я.

Нашлись и те, кто призвали российское руководство вырабатывать единые стратегические планы относительно будущего нашей страны.

«Полностью поддерживаю, но чтобы идти дальше, нужна соответствующая идеология. А тут всё упирается в не до конца определённые цели второго этапа спецоперации России. Разные политические деятели говорят совершенно разное, да и Минобороны не очень-то любит откровенничать по поводу своих планов. Неопределённость какая-то в нашей власти повисла. Пора занимать позицию и выбирать стратегический путь для нашего государства», — поделился своим мнением Олег Г.

Напомним, 26 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьёв Live» о том, что события в Приднестровье, где произошла серия терактов, а также в граничащих с Украиной регионах России потребуют продолжения и расширения военной спецоперации РФ.