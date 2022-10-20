Курган, 20 октября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Курганский метизный завод «Сибмаш» получил 7,5 миллиона рублей государственной поддержки на развитие производства. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба главы Курганской области Новое оборудование на метизном заводе

Федеральная финансовая поддержка позволила предприятию вместо старых токарных станков установить автоматическую линию горячей штамповки крепежа для запорной арматуры, которую используют в нефтяной и газовой промышленности.

Компенсацию в размере первоначального взноса при приобретении оборудования в лизинг предприятию предоставил Фонд «Агентство технологического развития Курганской области». Кроме того, власти региона предоставили предприятию льготный микрозайм в размере 5 млн рублей под 5% годовых на приобретение сырья.

Отмечается, что уникально низкой процентной ставкой — 0,1% годовых — в Курганской области может воспользоваться любой предприниматель, который собирается строить или реконструировать производственное здание, провести газовые коммуникации или сделать капитальный ремонт своих рабочих помещений.

С начала 2022 года господдержкой в виде льготных микрозаймов воспользовались 79 предпринимателей и организаций Курганской области на общую сумму 250 млн рублей.