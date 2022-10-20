Москва, , 17:13 — REGNUM У России сейчас нет особого выбора, в какой валюте хранить деньги, уверен финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 20 октября.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стабильные доллар или евро, которые использовались ранее себя дискредитировали и по сути стали токсичными для нашей системы. В связи с санкционным давлением Центральный Банк вынужден был избрать политик дедолларизации системы. Из-за этого банки и брокерские организации установили заградительные комиссии на хранение долларов, евро и франков. Это вынудило физические и юридические лица перекладывать свои активы в другие валюты, в частности, в китайский юань. В дальнейшем компании стали покупать азиатскую валюту с целью налаживания рынков сбыта и логистических цепочек. Если раньше компании покупали западную валюту в целях обеспечения поставок своих компаний, то после санкций и изоляции России, ровно тоже самое произошло с азиатской валютой. По этой причине объёмы торгов китайским юанем выросли в несколько раз», — отметил эксперт.

При этом он не видит никаких плюсов хранения денег в юанях, кроме отсутствия инфраструктурных рисков. По его словам, вероятность того, что накопления заморозят в китайских юанях, маловероятна. При этом Звёздин уточнил, что ситуация меняется очень быстро и нет никакой гарантии, что Запад не надавит на Китай.

«Китай вряд ли будет запрещать конвертацию своей валюты, но усложнить её — вполне реально», — пояснил он.

Кроме того, аналитик назвал недостатки юаня: «Первое. Юань — это валюта развивающейся страны. Валюты таких стран имеют избыточную волатильность. По этой причине мы можем увидеть резкое падение рубля к юаню или резкий рост. Причём этот факт никогда нельзя предсказать заранее. Второе. Будем откровенны — Китай не самая успешная страна. Экономическое чудо Китая во многом миф. Да, Китай действительно раньше развивался, однако последние 10 лет он топчется на одном месте. ВВП Китая год к году сокращается, падает промышленное производство, фондовые рынки Китая до сих пор не отыграли свои максимумы. Как следствие экономика Китая может дать трещину в любой момент. Когда это произойдёт – неизвестно, но я бы не стал класть голову на отсечение, что это не произойдёт в ближайшие 10 и даже 5 лет. Из-за этого китайский юань, для экономики Китая может быть девальвирован в любой момент».

«Наконец, третье. Мы привыкли к тому, что любая валюта имеет под собой рыночные принципы. Скажем, если растёт валюта, значит, на неё есть спрос. Рыночные принципы дают плюс/минус предсказуемость в своих прогнозах и самое главное — рыночная цена позволяет добиться справедливой стоимости. Однако с Китаем всё немного сложнее. Их сложное и деспотичное законодательство, может буквально за день девальвировать стоимостью юаня на любое значение ради блага Китая. Каких-то тормозов в этом плане может и не быть», — добавил эксперт.