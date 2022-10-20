Москва, 20 октября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. У России сейчас нет особого выбора, в какой валюте хранить деньги, уверен финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

«Стабильные доллар или евро, которые использовались ранее, себя дискредитировали и по сути стали токсичными для нашей системы. В связи с санкционным давлением Центральный Банк вынужден был избрать политику дедолларизации системы. Из-за этого банки и брокерские организации установили заградительные комиссии на хранение долларов, евро и франков. Это вынудило физические и юридические лица перекладывать свои активы в другие валюты, в частности в китайский юань. В дальнейшем компании стали покупать азиатскую валюту с целью налаживания рынков сбыта и логистических цепочек. Если раньше компании покупали западную валюту в целях обеспечения поставок своих компаний, то после санкций и изоляции России ровно то же самое произошло с азиатской валютой. По этой причине объёмы торгов китайским юанем выросли в несколько раз», — отметил эксперт.

При этом он не видит никаких плюсов хранения денег в юанях, кроме отсутствия инфраструктурных рисков. По его словам, вероятность того, что накопления заморозят в китайских юанях, маловероятна. При этом Звёздин уточнил, что ситуация меняется очень быстро и нет никакой гарантии, что Запад не надавит на Китай.

«Китай вряд ли будет запрещать конвертацию своей валюты, но усложнить её — вполне реально», — пояснил он.

Кроме того, аналитик назвал недостатки юаня: «Первое. Юань — это валюта развивающейся страны. Валюты таких стран имеют избыточную волатильность. По этой причине мы можем увидеть резкое падение рубля к юаню или резкий рост. Причём этот факт никогда нельзя предсказать заранее. Второе. Будем откровенны: Китай не самая успешная страна. Экономическое чудо Китая — во многом миф. Да, Китай действительно раньше развивался, однако последние 10 лет он топчется на одном месте. ВВП Китая год к году сокращается, падает промышленное производство, фондовые рынки Китая до сих пор не отыграли свои максимумы. Как следствие, экономика Китая может дать трещину в любой момент. Когда это произойдёт — неизвестно, но я бы не стал класть голову на отсечение, что это не произойдёт в ближайшие 10 и даже 5 лет. Из-за этого китайский юань для экономики Китая может быть девальвирован в любой момент».

«Наконец, третье. Мы привыкли к тому, что любая валюта имеет под собой рыночные принципы. Скажем, если растёт валюта, значит, на неё есть спрос. Рыночные принципы дают плюс/минус предсказуемость в своих прогнозах, и, самое главное, рыночная цена позволяет добиться справедливой стоимости. Однако с Китаем всё немного сложнее. Их сложное и деспотичное законодательство может буквально за день девальвировать стоимость юаня на любое значение ради блага Китая. Каких-то тормозов в этом плане может и не быть», — добавил эксперт.