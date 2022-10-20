Ульяновск, , 17:10 — REGNUM В Ульяновске устанавливают причину пожара, который произошёл 20 октября в региональном клиническом госпитале ветеранов войн. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Спасатель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Информация о ЧП поступила оперативному дежурному в 12:39. Сообщалось, что в Ленинском районе Ульяновска произошло загорание в ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн». В тушении участвовали 44 человека, также привлечено 14 единиц техники.

Отмечается, что пожар полностью ликвидировали в 12:57.

«Пострадавших нет. Информация о причинах возникновения пожара уточняется», — говорится в сообщении управления.

Отметим, что ранее в Ульяновске крупный пожар произошёл в ДК им. 1 Мая, которое является неэксплуатируемым зданием. Его тушили 25 августа более четырёх часов, площадь возгорания составила 300 кв. метров. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM , 4 июля 2022 года в Ульяновске горел многоквартирный дом на улице Станкостроителей. В результате пожара один человек пострадал, семерых спасали. Кроме того, эвакуирован 61 житель.

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