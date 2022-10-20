Лонгйир, Норвегия, , 17:52 — REGNUM Норвежская туристическая компания «Visit Svalbard», предоставляющая туры на архипелаг Шпицберген, приняла решение исключить туристический филиал российского треста «Арктикуголь» — «Arctic Tourism Centre Grumans» по причине проведения Россией специальной военной операции. Об этом сообщает Arctic Today.

Шпицберген Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Туризм является одним из основных экономических столпов на Шпицбергене, важным как для главного поселения Лонгйир, так и для города Баренцбург, где российский трест «Арктикуголь» управляет угольной шахтой. Горнодобывающая компания совместно со своим дочерним предприятием «Arctic Tourism Centre Grumans» намеревалась стать важным партнёром в быстрорастущей индустрии туризма на архипелаге», — указано в сообщении.

Туристические компании в Лонгйире, норвежские и международные, продавали туры в Баренцбург и Пирамиду, которые «покупали у россиян».

Отмечается, что до пандемии в российской туристической компании работало около 80 сотрудников в Баренцбурге и Пирамиде. Турдеятельность включала в себя два отеля, пивоварню, ресторан, два бара и различные пакеты экскурсий с гидом по арктической пустыне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте 2022 года совет по туризму Шпицбергена рекомендовал своим туристическим компаниям прекратить закупать услуги у российских компаний на архипелаге. До сих пор решение о том, как поступить с рекомендацией, зависело от каждой отдельной компании-члена. Соответствующая рекомендация была принята на фоне начала специальной военной операции.

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