Котовский район, , 17:07 — REGNUM Заявка на выполнение работ по консервации оборудования и сооружений построенных объектов ветровой электрической станции Новоалексеевская ВЭС в Волгоградской области появилась на сайте госзакупок, сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Ветропарк по пути в колхоз «Родина» Александр Погожев © ИА REGNUM

Многомиллиардный проект начали реализовывать в 2020 году. Главным подрядчиком выступила компания «Вестас Рус», зарегистрированная в Москве. Конечным владельцем фирмы является датская «Вестас Сентрал Юроп А/с», принявшая решение прекратить свою деятельность в России в связи с изменением политической ситуации.

Согласно данным госзакупки, законсервировать необходимо оборудование и сооружения построенных объектов ветровых электрических станций в Котовском районе. Заказчик готов заплатить за весь объём работ 5,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в Волгоградской области ветропарк открыли в 2021 году.