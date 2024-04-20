Москва, 20 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Товары японского бренда Uniqlo, магазины которого закрыты на территории России, стали доступны для покупки на отечественном маркетплейсе Lamoda. Пользователи в сети уже проверили возможность сделать заказ и сравнили цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Wpcpey Магазин одежды Uniqlo

В настоящий момент в разделе Uniqlo для клиентов платформы доступны 625 товаров. Уточняется, что представленные на сайте вещи из коллекции 2022 года, которые были ввезены в Россию еще до приостановки деятельности компании в стране.

В Lamoda также подтвердили, что продают товары Uniqlo.

Напомним, после начала спецоперации президент розничного оператора Fast Retailing Тадаши Янаи сообщил, что магазины Uniqlo продолжат работать в России — несмотря на уходы многих зарубежных компаний из российского рынка. Однако спустя три дня глава компании заявил, что Uniqlo все же приостанавливает работу в стране.