Минск, 20 октября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Мероприятия политического руководства Польши однозначно указывают на её ускоренную подготовку к агрессивной войне, заявил 20 октября министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Ускоренными темпами идёт милитаризация соседних государств. Прежде всего Польши, политический курс которой указывает на подготовку Варшавы к войне, отнюдь не оборонительной», — цитирует заявление Хренина белорусское информагентство БелТА.

«Началась подготовка не одной, как заявлялось, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительная дивизия будет также в восточной части страны, рядом с городом Белосток. Меняется и структура польских войск территориальной обороны. На границе с Республикой Беларусь появятся 10 батальонов территориальных войск», — уточнил министр обороны Белоруссии.

Кроме того, он отметил быстрые темпы развития в Польше и Прибалтике военной инфраструктуры для обеспечения усиления воинских формирований вооруженных сил стран — членов НАТО.

В частности, модернизируются аэродромы, морские порты, создаются базы для заблаговременного сосредоточения техники и запасов материальных средств вооруженных сил США.

«В Польше, Литве и Латвии реконструируются учебные центры и полигоны для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Ударными темпами строятся новые мобильные лагеря модульного типа, где можно будет разместить несколько тысяч военнослужащих. Сегодня создана инфраструктура, которая обеспечивает оперативную переброску и перемещение континентальных войск США численностью до дивизии и эскадрильи боевой авиации. То есть более 20 тысяч человек», — рассказал Виктор Хренин.