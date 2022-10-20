Новая Каховка, Херсонская область, 20 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны работает в Новой Каховке Херсонской области, об этом сообщает по данным на 16:45 администрации городского округа.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Шестая. Работает ПВО: два воздушных взрыва», — сообщили власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новой Каховке было зафиксировано пять ракетных атак на Каховскую ГЭС, власти предупредили о возможности прекращения подачи воды в Крым в случае разрушения дамбы.