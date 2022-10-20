Тирана, , 18:54 — REGNUM Запад планирует решить косовский вопрос до 24 февраля следующего года, когда исполнится ровно год с начала специальной военной операции России на территории б. УССР, чтобы таким образом продемонстрировать «единство, готовность и мощную поддержку [б. УССР]». Об этом говорится в статье, опубликованной 20 октября в албанском издании Albanian post.

Сербия и Косово Gajmar

Автор статьи, ссылаясь на «международные источники», утверждает, что влиятельные государства Запада на этот раз составили план по косовскому урегулированию, который подразумевает не «быстрое решение», как требовалось раньше, а «процесс достижения примирения», который содержит несколько этапов.

Проект предлагает «новый путь, где каждая из сторон сохраняет видимость своей принципиальной позиции», пишет албанское издание.

Одним из главных пунктов предварительного соглашения, которое предлагается подписать Белграду и Приштине, является пункт 3, в котором отмечается, что «взаимное признание» не является частью первой фазы урегулирования отношений между Сербией и Косово, и поэтому на этом этапе Сербия не должна вносить изменения в свою конституцию.

С другой стороны, Сообщество сербских муниципалитетов в Косово и Метохии будет наделено более серьезными полномочиями, чем простая неправительственная организация, как это предусмотрено в конституции Косово, но при этом оно будет интегрировано в конституционно-правовой порядок сепаратистского образования, пишет Albanian post.

«Если стороны не захотят договариваться о дальнейшем сценарии и откажутся начать конкретное путешествие к последнему этапу окончательного примирения, международные представители предусмотрели альтернативный сценарий, который подразумевает полный контроль этого процесса», — отмечает албанское СМИ.

Напомним, что ранее президент Сербии заявил о существовании франко-германской инициативы по Косово, которая подразумевает, что от Белграда не будет требоваться формального признания независимости Косово, но при этом ожидается, что сербские власти не будут препятствовать вступлению сепаратистского образования в ООН.