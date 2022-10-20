Вашингтон, 20 октября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Администрация социального обеспечения США позволила американцам выбирать пол по желанию во время заполнения документов. Представители федерального управления заявили, что новая политика поможет транссексуалам выбирать тот пол, с которым они себя идентифицируют, сообщает 20 октября Reuters.

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Отныне администрация будет позволять людям по желанию указывать, являются ли они мужчиной или женщиной. Так, например, мужчина сможет написать в своей карточке, что он якобы является женщиной, даже если в его паспорте написано обратное.

Агентство также изучает возможность введение новой графы в разделе пола для людей, которые не идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, университет в штате Пенсильвания предупредил студентов, что против них «могут быть приняты меры», если они не будут уважать желание однокурсников поменять местоимение при обращении. То есть мальчик может попросить, что бы к нему обращались как к «ней», а девочка, как к «нему».