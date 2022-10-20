Петрозаводск, 20 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Республике Карелия начался процесс демобилизации ранее призванных отцов троих детей, которые сейчас находятся в воинских частях в Ленинградской и Псковской областях, сообщил 20 октября глава региона Артур Парфенчиков.

Foto.ru Многодетная семья

По его словам, через три дня после начала частичной мобилизации он дал поручение не призывать отцов с тремя детьми. Сейчас военным прокурором разослано предложение командованию округа о демобилизации тех отцов, кто был мобилизован до этого.

«Договорились с военным прокурором, что предоставим списки многодетных из Карелии в его адрес», — сказал Парфенчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») завил об освобождении многодетных отцов с тремя и более детьми от частичной мобилизации. Также Володин пообещал контроль со стороны депутатов за выполнением этого решения.

Добавим, что на сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9,5 тыс. отцов с тремя и более детьми со всей страны.