Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Самолёты из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге возобновят прямые полёты в египетский Шарм-эль-Шейх. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей петербургским аэропортом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Египта

Рейсы будет выполнять авиакомпания AlMasria Universal Airlines. Они будут осуществляться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Первый самолёт отправится 1 ноября 2022 года.

Самолёт из Египта будет приземляться в Петербурге в 12:20 по вторникам, а по субботам — в 12:35. Вылетать на курорт Красного моря из Петербурга самолёты будут в 13:20 и в 13:35 соответственно. Перевозку будет осуществлять Airbus A320.

Ранее в «Пулково» заявили о возобновлении прямого авиасообщения с Коломбо (Шри-Ланка). Первый самолёт с 2020 года отправится туда 3 ноября.