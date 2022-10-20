Донецк, , 16:52 — REGNUM Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам находятся в зоне проведения спецоперации, приняли участие в бою с врагом, взяв в плен шестерых бойцов ВСУ. Троих их них они доставят в Грозный, сообщил 20 октября их отец в своем телеграм-канале.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вместе с бойцами они [ Ахмат, Эли и Адам] п риняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных военнослужащих ВСУ. <…> Троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный», — написал Кадыров.

Как отметил Кадыров, по свидетельству начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустама Агуева, «внуки Ахмата-Хаджи Кадырова действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации».

Что касается пленных, то трое из них — Александр, Владимир и Виктор — рассказали, что их мобилизовали по призыву, они не хотели воевать, как и остальные бойцы, «их насильно пригнали на позиции и у них нет никакого желания сопротивляться российским войскам».