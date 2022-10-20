20 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 19:56 — REGNUM «Вы находитесь сейчас в лучшем из учреждений культуры города. Не потому лучшее, что каждый кулик хвалит свое болото, а потому, что это учреждение — единственное в своем роде», — таким приветственным словом встретила корреспондентов ИА REGNUM сотрудник Дома работников культуры Виктория Базилевская.

Выставка работ художниц школы № 6 г. Донецка. Владимир Скобцов и Виктория Базилевская Александр Погожев © ИА REGNUM

Дом работников культуры — это место, где собираются профессиональные писатели, композиторы, художники, артисты, поэты — люди, для которых искусство и культура стали делом всей их жизни. В Советском Союзе таких учреждений было 14. Сейчас сохранились два — в Москве и Донецке.

Небольшая площадь дома стала территорией любви, духа, общности по характеру людей, по жизненным целям: донести, улучшить, согреть, любить.

Табличка на Доме работников культуры в г. Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

«Нас любят поучать, нас любят мордой об стол тыкнуть, а любить не умеют. Может быть, умеют, но мало, не всех. Дом работников культуры — это место, где любят всех, независимо от статуса, независимо от приложения своих сил в искусстве и культуре. А потому, что ты человек, который понимает и ценит слово, умеет глазами любви ценить живопись, умеет и любит слушать хорошую музыку. Дом — это дом, в который приятно возвращаться, где всегда тебя ждут, независимо от погоды, возраста, состояния здоровья», — говорит Виктория Базилевская.

Выставка работ художниц школы № 6 г. Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

Стены Дома украшают работы детей, обучающихся в художественных школах, школах искусств, студиях, дворцах культуры. В момент посещения Дома работников культуры проходила выставка педагогов Школы искусств №6.

«Это энтузиасты: Шумилкина, Жумара, Краснолобова. Они чистые душой и преданные служению воспитания в детях красоты, развитию творчества. Желанию и возможности все, чем так богато одарила их природа, и то мастерство, которое они приобрели за долгие годы, отдать детям», — говорит Виктория.

Выставка работ художниц школы № 6 г. Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

В довоенные годы в Донбасс приезжали коммивояжеры от искусства, чтобы купить картины именно донецких художников. Это были сюжеты трудовых будней шахтеров, металлургов, строителей, рабочих разных профессий. Это была документалистика удивительной, сложной, серьезной жизни Донбасса.

Женский портрет Александр Погожев © ИА REGNUM

Дом работников культуры тесно связан с ветеранами культуры и искусства, которым всегда оказывается помощь и внимание. Их приглашают на праздники, поздравляют с днем рождения, оказывают адресную помощь. Раньше дом собирал огромное количество людей. В ботаническом саду накрывался стол на 100 человек.

Ю. Трошкина. «Книгочея» и «Ньютон» Александр Погожев © ИА REGNUM

Стены Дома работников культуры украшают живописные работы Бориса Ерёмина.

«Это певец природы, и его тема — прежде всего цветы, природа, архитектура. Когда он был в Иерусалиме, ему предложили и мастерскую, полное обеспечение, но без права вывезти работы в Донбасс. Еремин отказывается от этого предложения и возвращается в Донецк. Вот его картины «Церковь сна Христова» и «Стена плача». Эта картина имеет уникальную способность. У нее можно загадать только одно желание, и оно исполнится. Но главное, чтоб оно не принесло никому вреда», — рассказывает Виктория.

Виктория Базилевская рассказывает о работе Ю. И. Коровушкина «Моисей» Александр Погожев © ИА REGNUM

Ю. И. Коровушкин. Моисей Александр Погожев © ИА REGNUM

«Художник Коровушкин, который сделал скульптуру, интересно использует каповые наросты для того, чтобы они стали частью образа. Вот такой аравийский образ. Эта работа как-то пропала на выставке в Запорожье, и нам ее вернули через 7 лет с элементами растрескивания. В 2012 году была выставка, и художник дарит нам свою работу «Образ Христа». В 2014 году в октябре происходит невероятная вещь, появляется трещина в скульптуре. Она идет от макушки, до зрачка глаза. Останавливается и словно из глаза вытекает снова по направлению к сердцу», — говорит Виктория.

Ю. И. Коровушкин. Христос Александр Погожев © ИА REGNUM

Виктория Базилевская, сотрудник Дома работников культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

Самая гостеприимная и камерная гостиная из гостиных учреждений культуры находится в донецком Доме работников культуры. Здесь артисты ждут своего выхода на сцену, собираются за чашкой чая, общаются.

Камерный холл в Доме работников культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

Скульптура в Доме работников культуры г. Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вот портрет народной артистки [б. УССР] Алины Николаевны Коробко. Она профессор донецкой государственной академии. Ее студенты поют в Америке, Италии, Австралии, Германии и Большом театре в России. Написала её народная художница [б. УССР] Полина Антоновна Шатало. Она еще написала портрет Тараса Шевченко, и мы его тоже не снимаем со стенки. Мы не будем похожи на плохую [б. УССР]. Нельзя забывать своих корней и общей истории», — убеждена Виктория.

Полина Шатало. Аве Мария Александр Погожев © ИА REGNUM

Здесь же висит работа народного художника Полякова «Дом вдовы».

«Сейчас война, но можно пойти купить хлеб, масло. А эта женщина четко знала, что никто ее детям, кроме нее самой помочь не может. Что вот это светящееся окошко художник специально делает ярким. Очевидно, ее ждут дети. Вот сгоревшая сосна, воронье кружит и холодный обледенелый путь, по которому каждый день она должна пойти к реке, набрать воды», — обращает внимание на детали картины Виктория.

А. Поляков. Дом вдовы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Это работы Порожнюка. Вот, смотрите, «Гоголь». Светлая и темная стороны Гоголя. Гоголь здесь и мыслитель, и заложник. Всегда надо думать, в какую сторону поворачивается ваша душа. К свету или к тьме? А здесь «Габриэль Гарсиа Маркес», нобелевский лауреат, удивительная личность, который написал «Осень патриарха», «Сто лет одиночества», «Полковнику никто не пишет», — продолжает экскурсию Виктория.

А. Порожнюк. Николай Васильевич Гоголь Александр Погожев © ИА REGNUM А. Порожнюк. Габриэль Гарсиа Маркес Александр Погожев © ИА REGNUM

А. Порожнюк. Габриэль Гарсиа Маркес Александр Погожев © ИА REGNUM

Мы вошли в небольшой камерный зал. Он наполнен фотополотнами, это работы Михаила Георгиевича Полтавского.

Фотовыставка Михаила Георгиевича Полтавского. Актовый зал в Доме работников культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

«Настоятель нашей Святогорской обители отец Арсений, пораженный архитектурой Кижей, захотел повторить архитектуру. Он сел на 2 года за чертежи, и мастера из Пантелеймоновки, Васильевки, Ясиноватой построили храм без единого гвоздя. Мы были в этом храме, он открывается 1 раз в году, на праздник всех святых. Но для работников культуры сделали исключение, и мы зашли в него, оставили записочки, и вот там живут монахи, которые эти записочки читали весь год. Фашисты [киевского режима] сожгли Всесвятский храм полностью. Для них нет ничего святого», — рассказывает Виктория о Всесвятском храме, изображенном на фото.

Фотовыставка Михаила Георгиевича Полтавского. Актовый зал в Доме работников культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

Фотовыставка Михаила Георгиевича Полтавского. Актовый зал в Доме работников культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

Фотовыставка Михаила Георгиевича Полтавского. Актовый зал в Доме работников культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

Традиционно работники Дома собирают «Посылку солдату». Покупают сладости, перевязочный материал, белье, вещи, продукты, теплые носки, шарфы. Помогают раненым в больницах.

А. Порожнюк. Есенин и Айседора (пластилин) Александр Погожев © ИА REGNUM

А. Порожнюк. У нас все впереди (пластилин) Александр Погожев © ИА REGNUM

Работы выполнены из осколков снарядов Александр Погожев © ИА REGNUM

«Каждый год у нас проходят Дни памяти Александра Владимировича Захарченко, Иосифа Давыдовича Кобзона, у нас есть вся хроника в видеозаписях. К нам приходят родители Захарченко, проходит встреча выпускников военного лицея. Вот такой наказ от старших младшим. Молодежь пропускает это через свое сердце. Сегодняшняя страница Донбасса — тяжелая, но кто сказал, что Донбасс стонет? Он выживает, борется, сопротивляется, и Донбасс победит. Только вместе с Россией. Одним нам очень тяжело. Нужно быть честными. Без этой уникальной, сложной, тяжелой спецоперации, которая идет сейчас, кто знает, что могло бы быть со свободным Донбассом? Это замечательное, важное, судьбоносное решение президента РФ Владимира Путина о признании нас частью России», — говорит Виктория Базилевская.