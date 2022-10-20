Москва, , 16:51 — REGNUM Время эксцентриков на посту премьер-министров уходит, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Politikus.ru

«Похоже, однако, что время политических эксцентриков, вроде Джонсона и его преемницы, уходит. Британии нужны не революционеры, не эпигоны великих фигур прошлого, а скучные бухгалтеры и экономисты, которые будут готовы спокойно разгребать завалы, копившиеся со времен «брэксита» и усугублявшиеся действиями лидеров», — рассуждает Косачёв в телеграм-канале.

При этом сенатор считает, что в кризисе виновна в целом политика тори, находящихся у власти уже более 12 лет — за четыре года сменились три премьера, а за последние четыре месяца — четыре министра финансов. Для консервативной Британии такой «итальянский» режим — полный хаос, констатировал сенатор.

«Вопрос «что дальше?», конечно же, остается актуальным. Ворох и без того обострившихся проблем только вырос в короткий период правления «уходящей натуры», и рецептов его быстрого преодоления нет ни у кого», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке и признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

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