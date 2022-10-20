Оттава, , 17:54 — REGNUM В канадский арктический населённый пункт Сакс-Харбор, Северо-Западные территории, из-за сложных погодных условий не смогли придти баржи со снабжением. Суднам помешали сильные ветра и лёд в море Бофорта. Об этом сообщает канадское информационное агентство CBC News.

Флаг на границе Канады и США ankakay

Глава законодательного собрания региона Джеки Джейкобсон заявил, что он предпринимал попытки обратиться за помощью к канадской береговой охране. Однако в ведомстве ответили отказом из-за отсутствия ледоколов в этом районе. Кроме того, он отметил, что баржи со снабжением являются «спасательным кругом» для самого северного поселения Северо-Западных территорий, а эта поставка ожидалась в конце июля или начале августа.

Департамент транспорта Канады уверил Джейкобсона в том, что населённый пункт имеет достаточный запас дизельного и авиационного топлива, а также бензина, что не вызовет перебои в автомобильном и авиасообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что влияние Канады на внешние границы арктической территории «слабо», и в ближайшем будущем страна столкнётся со значительными проблемами со стороны как России, так и Китая.

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