Казань, , 17:16 — REGNUM В Татарии предприятия оборонно-промышленного комплекса задействованы в поставке вооружения и техники в российскую армию. При этом есть резервы. Для того, чтобы выполнить гособоронзаказ, следует полностью загрузить имеющиеся мощности и обеспечить рост объемов продукции, сказал глава РТ Рустам Минниханов, выступая 20 октября с посланием Госсовету РТ на 2023 год.

Глава Татарии Рустам Минниханов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обороноспособность нашей страны во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета. Крайне важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики», — считает Минниханов.

Для достижения технологического суверенитета и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры основных секторов экономики предприятиям Татарии следует максимально перейти на отечественное оборудование и программное обеспечение.

Также необходимо адаптировать систему подготовки кадров к потребностям производителей. В Татарии за последние 8 лет создано 45 центров по подготовке кадров, они активно взаимодействуют с базовыми предприятиями. Эта работа должна носить системный характер и стать неотъемлемой частью подготовки кадров для любой сферы.

Бизнесу требуется прозрачность прохождения всех процедур, связанных с инвестпроектами. Существующие меры господдержки должны использоваться максимально, заявил глава РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани выпускается среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 для специальных задач и эксплуатируется СЛО «Россия», ФСБ и Минобороны.

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