Москва, 20 октября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Правительство Москвы планирует запустить автомобильный завод «Москвич», ранее используемый российским производством Renault, в декабре 2022 года. Пользователи сети не остались в стороне, в шуточной форме прокомментировав планы мэра столицы Сергея Собянина превратить город в центр производства электромобилей после запуска завода с знаменитым названием.

Владимир Югасов ИА REGNUM Бывшая территория АЗЛК. Москва

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«Свято горе», — пишет No Name.

«Замена шильдика на китайском автомобиле теперь называется автомобильным производством?», — иронизирует Димка Орехов.

«Стоить будет как Феррари», — прогнозирует Алена Беланова.

«Да одно бла-бла-бла. Посмотрим, что на самом деле будет», — рассуждает Михаил Юрьевич.

«На бензине бы автомобили для начала научиться делать самостоятельно», — считает Игорь Подсолнухов.

«А как зимой топить электромобиль?», — задается вопросом Владимир Авдеев.

«Они уже год назад обещали начать что-то выпускать. Хоть один замызганный москвич сделали? Или пока что статейки оплачивают на тему, что в светлом будущем они будут летающие DeLorean делать?», — недоумевает Антон Куницын.

«Штучный прототип выпустят, как всегда, и обратно в 18 век», — считает Павел Соболевский.

«Иногда они возвращаются», — шутит Михаил Казбеков.

«Москвичами станут китайцы?», — иронизирует Александр Целыковский.

Напомним, весной 2022 года стало известно, что на столичном заводе Renault возобновят производство автомобилей «Москвич». Уточняется, что на первом этапе «будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей».