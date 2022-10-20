Москва, 20 октября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Вместо того, чтобы ждать, когда в Россию пойдут товарные потоки из Китая, власти могли бы помочь местному производителю мягкой денежно-кредитной политикой и дешевыми энергоресурсами. Об этом 20 октября заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Так он прокомментировал свежий бюллетень Центрального банка РФ «О чем говорят тренды».

Kremlin.ru Борис Титов

«Аналитики Центробанка констатируют все невзгоды, которые свалились на экономику в последнее время, — сказал Титов. — Ослабление потребительской активности, обострение дефицита кадров, риски ужесточения уже действующих санкций. Причем эффект от всего этого, говорят нам аналитики, мы еще не почувствовали, по-настоящему почувствуем уже в 2023 году. ЦБ отмечает, что потребление непродовольственных товаров заметно сократилось: сильно просели продажи одежды, мебели, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники. Причина — уход с рынка западных ретейлеров и поставщиков. ЦБ беспокоится, что проседание потребления было вызвано скорее недоступностью товаров, а не затовариванием ими или слабостью спроса. И пока предложение товаров отстает даже от такого скромного спроса, инфляция снова может подрасти».

Как отметил Титов, ЦБ РФ надеется на то, что по мере расширения товарного предложения структура потребления может начать нормализовываться, что поспособствует возврату инфляции к целевому уровню в 2024 году.

«Вот только, как всегда, не говорится, за счет чего предложение будет расширяться, — обратил внимание бизнес-омбудсмен. — Конечно, можно подождать новых товарных потоков из Китая. А как насчет поднапрячься и помочь своим производителям? Если открывается какое-то окно возможностей, разве не должно государство целенаправленно простимулировать именно отечественное производство? Мягкой денежно-кредитной политикой, дешевыми энергоресурсами и временным полным отказом от административной ренты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России раскритиковали за то, что он «самоустранился от прямого регулирования валютного курса».