Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Обрушившийся на штат Флорида, США, ураган «Иэн» принес с собой не только смертоносные разрушения, но и бактериальную инфекцию Vibrio vulnificus, от которой погибли уже семь человек, сообщает 20 октября New York Times.

Инфекция Pixabay.com

Отмечается, что в результате заражения Vibrio vulnificus у человека может развиться некротизирующий фасциит — угрожающая жизни инфекция подкожных мягких тканей.

Во Флориде было зарегистрировано всего 28 случаев заражения данной инфекцией. При этом по меньшей мере семь человек умерли, согласно данным департамента здравоохранения штата.

В качестве меры предосторожности власти штата призвали жителей избегать штормовых вод, которые, как предполагается, могли быть заражены опасными химикатами и бактериями. Данный вид инфекции в редких случаях может попасть в человека при контакте открытых ран с загрязненной водой. Бактерии живут в солоноватой воде, или смеси пресной и морской воды.

Напомним, что в результате урагана часть штата была затоплена, и морская вода попадала в дома и другие строения.

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