Берлин, , 16:46 — REGNUM Граждане и предприятия Германии могут не бояться роста тарифов на газ, электричество или теплоснабжение, заявил 20 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц перед саммитом Евросоюза.

Шольц. Продолжение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, правительство Германии принимает меры по снижению цен на энергоносители.

«Никто — ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение», — заявил Шольц, комментируя в бундестаге ввод в действие пакетов помощи и мер по снижению цен на энергоносители.

Такое заявление он сделал на фоне итогов ежегодного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung, которые показали боязнь значительной части жителей Германии роста стоимости продуктовой корзины и коммунальных платежей.

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