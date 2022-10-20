Берлин, 20 октября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Граждане и предприятия Германии могут не бояться роста тарифов на газ, электричество или теплоснабжение, заявил 20 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц перед саммитом Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц. Продолжение

По его словам, правительство Германии принимает меры по снижению цен на энергоносители.

«Никто — ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение», — заявил Шольц, комментируя в бундестаге ввод в действие пакетов помощи и мер по снижению цен на энергоносители.

Такое заявление он сделал на фоне итогов ежегодного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung, которые показали боязнь значительной части жителей Германии роста стоимости продуктовой корзины и коммунальных платежей.