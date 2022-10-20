Чебоксары, 20 октября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы одного из поселений. Его обвинили в служебных подлогах при обустройстве противопожарного водоёма и ремонте одного из зданий. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Перед судом предстанет бывший глава Туванского сельского поселения Шумерлинского района. Правоохранители полагают, что в октябре 2021 года он заключил с коммерческой организацией договор почти на 600 тыс. рублей, предусматривающий обустройство противопожарного водоёма с пирсом в деревне Малые Туваны.

Следствие установило, что фигурант уголовного дела подписал акт о приёмке выполненных работ и справку об их стоимости, хотя знал о том, что подрядчик выполнил работы не в полном объёме. Причинённый бюджету поселения ущерб правоохранители оценили в 250 тыс. рублей.

Аналогичное преступление, как полагают в управлении, совершено при приёмке работ по ремонту вентиляционной шахты и кровли здания, расположенного в селе Туваны. Следствие считает, что индивидуальному предпринимателю необоснованно перечислили более 75 тыс. рублей, так как в установленный срок работы в полном объёме не были выполнены.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Обвинение предъявлено в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Разбирательства будут проходить в Шумерлинском районном суде.

Напомним, что ранее в Комсомольском районе Чувашии вступил в силу приговор в отношении главы одного из поселений, осуждённой за превышение полномочий.

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Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Чувашии вынесен приговор в отношении сотрудницы администрации одного из поселений Моргаушского района. Суд признал её виновной в двух фактах подлога, в том числе при ремонте обелиска в честь погибших в Великой Отечественной войне.

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