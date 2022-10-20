Луганск, , 16:43 — REGNUM В Луганской Народной Республике в результате удара киевских боевиков погибли пять спасателей, ещё девять — получили ранения. Об этом 20 октября в своём телеграм-канале сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Тактика террористов — нанести повторный удар по разрушениям и под удар попадут спасатели и медики. [ВСУ] так и сделали, применив РСЗО HIMARS (две ракеты), повторно по тому же месту в Червонном Прапоре. В результате погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что киевские каратели утром 20 октября нанесли удар по поселку Червоный Прапор в Луганской Народной Республике, выпустив по нему два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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