Донецк, 20 октября 2022, 16:40 — REGNUM Трое несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова приняли участие в бою с подразделениями ВСУ. Они вместе с бойцами отряда «Запад-Ахмат» уничтожили вражеское укрепление и взяли в плен шестерых человек, сообщил чеченский лидер.
Ранее глава Чечни сообщал, что трое его сыновей вместе с делегацией из Чечни, возглавляемой министром культуры региона Айшат Кадыровой, находятся в поездке в зону спецоперации. Они посетили расположение чеченских подразделений, познакомились с бытом бойцов, побывали на передовой.
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