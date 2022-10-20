Донецк, , 16:40 — REGNUM Трое несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова приняли участие в бою с подразделениями ВСУ. Они вместе с бойцами отряда «Запад-Ахмат» уничтожили вражеское укрепление и взяли в плен шестерых человек, сообщил чеченский лидер.

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото на странице главы Чечни «ВКонтакте»

«Во время нахождения на фронте Ахмат, Эли и Адам Кадыровы прибыли в расположение батальона «Запад-Ахмат» МО РФ. Вместе с бойцами они приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных бойцов ВСУ», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее глава Чечни сообщал, что трое его сыновей вместе с делегацией из Чечни, возглавляемой министром культуры региона Айшат Кадыровой, находятся в поездке в зону спецоперации. Они посетили расположение чеченских подразделений, познакомились с бытом бойцов, побывали на передовой.

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