Псков, 20 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, как в регионе будет проходить режим базовой готовности, введённый для региона указом президента РФ. Об этом губернатор рассказал в видеозаписи, которую опубликовал в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Михаил Ведерников

В Псковской области приступили к выполнению указа президента РФ Владимира Путина. Ведерников отметил, что всего есть четыре режима, но в Псковской области будет действовать самый низкий, базовый режим. Обеспечение мер безопасности будет осуществляться ответственными структурами. Для координации их действий в регионе создан оперативный штаб. Его возглавил губернатор.

«В Псковской области введён самый низкий — базовый уровень готовности. Он предполагает усиление охраны общественного порядка и защиты ключевых инфраструктурных объектов. Ничего сверх этого на сегодняшний день не требуется», — заявил Ведерников.

Губернатор добавил, что ограничений на передвижение транспорта и проведение мероприятий не планируется. Ведерников заверил, что в жизни жителей Псковской области никаких изменений не произойдёт.