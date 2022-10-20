Москва, 20 октября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Госпрограмма развития физической культуры и спорта нуждается в кардинальной переработке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Андрей Макаров

В ходе заседания комитета, на котором госпрограмму представлял первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, Макаров отметил, что это худшая программа из всех, которые были представлены комитету.

«В данном случае никакой программы нет, и при всей сложности ситуации, в которой вы оказались, наверное, можно было бы рассчитывать на то, что вы будете предлагать экстраординарные меры. Я могу сказать абсолютно точно, что эта программа нуждается в абсолютно кардинальной переработке. Ее надо перевернуть, с головы поставить на ноги и, наконец, действительно сказать, что вы будете делать. И тогда у вас будет разговор о том, какие будут детские спортивные школы работать, как вы будете поддерживать регионы, что вы будете строить для того, чтобы вот сейчас ребята занимались спортом. Тогда к 2030 году вы выполните те планы, которые вам поставил президент», — сказал глава комитета Госдумы.

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