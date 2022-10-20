Луганск, , 16:45 — REGNUM Пятеро сотрудников МЧС ЛНР и работников аварийных служб были убиты и девять ранены в результате обстрела боевиками ВСУ населенного пункта Червоный Прапор в ЛНР, сообщает 20 октября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Осколки снаряда американской ракеты HIMARS Ярослав Громов © ИА REGNUM

Уточняется, что формирования киевского режима вели огонь из американской РСЗО M142 HIMARS.

«Во время ликвидации последствий ночного обстрела поселка Червоный Прапор вооруженные формирования [киевского режима] нанесли повторный ракетный удар по населенному пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб», — указано в сообщении представительства в его телеграм-канале.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что 20 октября в 01:00 по населённому пункту Червоный Прапор ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS, а в 10:00 еще две такие ракеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом ВСУ обстреляли село Муром, жителей эвакуируют