Луганск, 20 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Пятеро сотрудников МЧС ЛНР и работников аварийных служб были убиты и девять ранены в результате обстрела боевиками ВСУ населенного пункта Червоный Прапор в ЛНР, сообщает 20 октября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколки снаряда американской ракеты HIMARS

Уточняется, что формирования киевского режима вели огонь из американской РСЗО M142 HIMARS.

«Во время ликвидации последствий ночного обстрела поселка Червоный Прапор вооруженные формирования [киевского режима] нанесли повторный ракетный удар по населенному пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб», — указано в сообщении представительства в его телеграм-канале.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что 20 октября в 01:00 по населённому пункту Червоный Прапор ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS, а в 10:00 еще две такие ракеты.